Süt krizi kapıya dayandı!

Hükümetin ithalata dayalı tarım politikasının yerli üreticiye olumsuz etkileri her geçen gün artıyor. Diğer girdi fiyatlarındaki artışın ardından yem fiyatlarına da yüzde 10 zam yapıldı.



Üreticinin her gün artan girdi fiyatlarının altında ezildiğini belirten Sarıbal, “Çiftçi, gereken destek sağlanmaz ise hayvanlarını kesmek zorunda kalacak. Bu da süt ve süt ürünlerinin daha pahalı hale gelmesi demektir. Bu durumda hem üretici hem tüketici kaybedecektir” dedi.



10 Nisan’da Ulusal Süt Konseyi’nin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 2,00 TL olarak belirlediğini hatırlatan Sarıbal, “Yıl sonuna kadar çiğ süt alım fiyatı sabitlendi. Açıklanan fiyat süt, yem paritesini karşılamıyor. Yani bir litre süte karşılık bir buçuk kilo yem alabilme imkanı zaten yoktu. Son gelen zamla bu daha da zorlaştı. Bu zam ve bundan sonra gelecek zamlar üreticiyi daha da zorlayacak. Gerekli destek olmaz ise üretici süt hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalacak” diye konuştu.



Enflasyonunu artırır



Mevcut şartlarda üreticinin üretim yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Sarıbal, seçim tamamlanana kadar verilen prim desteğinin sürekli hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Sütte litre başına verilen 25 kuruş prim desteğinin kalıcı hale gelmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, şunları söyledi:



“Bakanlığı göreve davet ediyoruz. Bir an önce toplanıp üreticiye prim vereceğini açıklamalıdır. Çiğ süt fiyatlarının mutlaka süt, yem paritesine uygun bir şekilde yeniden belirlenmesi gerekir. Süt üreticisine gereken destekler ve primler verilmediği takdirde, çok değil en fazla üç ay sonra hayvan kalmayabilir. Bunun sonucu olarak süt üretimi düşer, süt ve süt ürünlerine zam gelir. Bu hem enflasyonu artırır hem de üretici ve tüketiciyi olumsuz etkiler.”