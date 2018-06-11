Süt sektörü 20 milyar liralık ciroya ulaştı - Geçen yıl ihraç edilen süt miktarı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak 176 bin 806 ton oldu - SETBİR​ Başkanı Tarık Tezel: - "Sektör 20 milyar liralık ciroya ulaştı. Kayıt dışı üretimi düşürerek daha kaliteli süt ve süt ürünleri elde edebilir, böylece yurt dışı pazarımızı genişletebiliriz"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR)​ Başkanı Tarık Tezel, kayıt dışı süt üretiminin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sektör 20 milyar liralık ciroya ulaştı. Kayıt dışı üretimi düşürerek daha kaliteli süt ve süt ürünleri elde edebilir, böylece yurt dışı pazarımızı genişletebiliriz." dedi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl toplam süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak 20 milyon 699 bin 894 oldu.

Geçen yılki üretimin 1 milyon 344 bin 779 tonunu koyun, 523 bin 395 tonunu keçi, 18 milyon 762 bin 319 tonunu sığır ve 69 bin 401 tonunu manda sütü oluşturdu. İhraç edilen süt miktarı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak 176 bin 806 tona ulaştı.

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe 41 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, sektörün 20 milyar liralık ciroya ulaştığını söyledi.

Süt üretimin arttığına işaret eden Tezel, "Ülkemizde süt ve süt ürünleri üretim kapasitemiz tüketimimizin çok üstünde. Ancak burada esas dikkat edilmesi gereken nokta, hala sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya arz edilen süt miktarı. Süt üretiminin yarısı kadar da kayıt dışı üretilen süt var. Denetimlerin daha da artması, süt ve temel süt ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması lazım. Bu sayede merdiven altı üretim de azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Tezel, kayıt dışı üretimin yüksek olmasının halk sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra süt ürünleri sanayisine zarar verdiğini savunarak, üretim, tüketim ve israf gibi verilerin de tam hesaplanamadığını kaydetti.

Üretimin kayıt altına alınmasına paralel ihracatın da arttığına dikkati çeken Tezel, "Kayıt dışı üretimi düşürerek daha kaliteli süt ve süt ürünleri elde edebilir, böylece yurt dışı pazarımızı genişletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.