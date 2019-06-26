ANKARA (AA) - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğince (ASÜD) yürütülen, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının Sivil Toplum Diyaloğu programından hibe almaya hak kazanan "Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Ankara'da düzenlenen toplantıda, Sivil Toplum Diyaloğu V (beşinci dönem) programından hibe almaya hak kazanan proje hakkında bilgi veren ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, proje faaliyetlerinin 15 ay süreceğini söyledi.

Sakkaoğlu, "Saha ziyaretleri ve araştırmalarla Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilecek. Süt sektörünün su kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve haritalandırılması, sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi yapılacak." dedi.

Türkiye'de su kullanımı veri ve uygulamaların diğer ülkelerle kıyaslanacağına işaret eden Sakkaoğlu, "Farklı yapı ve ölçekteki 2 süt işletmesi ve bir çiftlik incelenerek süt üreticileri ve sanayinde su kullanımını azaltıcı önlemlerin yer aldığı bir rehber hem elektronik ortamda hem de basılı olarak hazırlanacak, süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik modeller hayata geçirilecek." ifadesini kullandı.

ASÜD İcra Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil de ihracat açısından son yıllarda çalışmalara hız verdiklerini, Körfez ülkelerine süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, Afrika ve Asya ülkelerine ihracatın başladığını, Rusya ve Çin'e ihracat için girişimlerinin olduğunu anlattı.

İhracatta rekabet için devlet desteklerinin gerekliliğine işaret eden Kazancıgil, "Projeyle biz de bundan sonra su kullanımıyla ilgili ne yapılabilir, yani suyu daha verimli nasıl kullanırız üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.