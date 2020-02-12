Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar uyuşturucu malatya Napalm Hamido Kiler
BİM'e kapatma tehdidi
BİM'e kapatma tehdidi
Emeklilerden promosyon görüşmeleri için talep
Emeklilerden talep
Turizm’de ilk hedefe ulaşıldı
İlk hedefe ulaşıldı
Süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklandı
Verileri açıklandı
İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin 82’nci ili gibi hizmet veriyor
Türkiye’nin 82’nci ili

Süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 aralık dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,4 arttı, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azaldı.

Süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklandı
banner17

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarak 141 bin 301 ton olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 7,3 azalarak 1 milyon 540 bin 122 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1 azalarak 88 bin 479 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 181 bin 205 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 6,6, kaymak üretimi yüzde 5,6, artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2,3, tereyağı üretimi yüzde 4,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5,2, yağsız süt tozu yüzde 15,1 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 65,7 azaldı. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 21,7, tereyağı üretimi yüzde 12,1, yağsız süt tozu yüzde 6,2 artarken ayran üretimi yüzde 1,4, inek peyniri yüzde 6, tam yağlı süt tozu yüzde 14,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 15,9 azaldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SütTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort