ANKARA (AA) - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince (SÜTBİR), insan beslenmesinde hayati öneme sahip hayvansal ürünlerden et ve sütün Türkiye'deki üretiminde hormon kullanımının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Antibiyotikli sütler ise süt sanayisine aktarılmadan ve tüketiciye ulaşmadan imha edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

SÜTBİR'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında süt ve süt ürünlerinin zararlarına ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

İstatistiksel ve bilimsel olarak hiçbir dayanağı bulunmayan bu iddiaların tamamen asılsız olduğu savunulan açıklamada, "İnsan beslenmesinde hayati hayvansal ürünler olan et ve sütün Türkiye'deki üretiminde hormon kullanımı söz konusu olmayıp, antibiyotikli sütler ise süt sanayisine aktarılmadan ve tüketiciye ulaşmadan imha edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Bu konuda hem örgütler hem de sanayiciler tarafından gerekli testlerin yapıldığı ve takipte bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sütün, üretimi ve pazarlanması aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığımız birimlerince denetimi sağlanmaktadır. Ülkemiz süt üretimine bu çerçevede bakıldığında haberde yer alan iddiaların hangi ülkedeki kriterlere göre yazıldığı ve kaynağının neresi olduğu bilinmemektedir. İddialar hangi ülke verilerine göre yazıldıysa o ülkenin vatandaşlarının sağlıklı beslenebilmesi için teknik destek vermekten mutluluk duyacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."