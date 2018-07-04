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Suudi Arabistan dış ticaret fazlası yüzde 59,2 arttı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın dış ticaret fazlası (petrol ve petrol dışı) 2018'in ilk 4 ayında yıllık yüzdeye göre yüzde 59,2 artış gerçekleştrdi.Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu raporuna göre, 2018 ilk dört ayında dış...

Suudi Arabistan dış ticaret fazlası yüzde 59,2 arttı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın dış ticaret fazlası (petrol ve petrol dışı) 2018'in ilk 4 ayında yıllık yüzdeye göre yüzde 59,2 artış gerçekleştrdi.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu raporuna göre, 2018 ilk dört ayında dış ticaret fazlası yüzde 59,2'lik artışla 44,3 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan'ın 2017 yılındaki dış ticaret fazlası yaklaşık 27,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Petrol ve petrol dışı ürünleri ihracı yüzde 21,2 artarak 88,6 milyar dolara ulaşırken, ithalat kalemleri ise yüzde 2,2 gerileyerek 44,3 milyar dolara düştü.

İhracat ürünleri için ise petrolün ihracat değeri yüzde 20,1 yükselerek 68,4 milyar dolara ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Dış TicaretPETROLSuudi Arabistan
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