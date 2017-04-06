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Suudi Arabistan enerjide yüzünü Asya'ya döndü

- Körfez ülkesinin, uzun vadede Asya'nın artan petrol talebini karşılamak için bölgede yatırım planları yaptığı ifade edildi

Suudi Arabistan enerjide yüzünü Asya'ya döndü

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan’ın, uzun vadede Asya’nın artan petrol talebini karşılamak için bölgede yatırım planları yaptığı bildirildi.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Türkiye bürosundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Asya’daki pazar payını korumak için harekete geçtiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerin de "tarihi açılım" olarak yorumlandığı belirtildi.

Asya pazarına yönelik sıkı bir rekabetin yaşandığı vurgulanan açıklamada, diğer bölgelerdeki rafinerilerle olan sözleşmelerde ise aşağı yönlü revizeler yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Saudi Aramco'nun Hindistan'da rafineri projelerinde varlık satın alma ve uzun vadede yatırım yapma arayışlarını sürdüğüne ve Suudi Arabistan'ın mevcut Asyalı müşterilerle olan sözleşmelerinin vadelerini uzattığına işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, Asya pazarında dağıtım ve satış varlıklarına ortak olmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Suudi Arabistan bir yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına uyum gösterirken diğer yandan uzun vadede Asya’nın artan talebini karşılamak üzere uzun vadeli yatırım planları yapıyor. Bölgeye yaklaşımın ilk meyvesi Malezya ulusal petrol şirketi Petronas ile Aramco’nun rafineri ve petrokimya entegre merkezi inşası çerçevesinde imza attıkları 7 milyar dolarlık yatırım anlaşması oldu. Aramco bu anlaşmayla, Güneydoğu Asya'da ilk projesini hayata geçirdi​." ifadelerine yer verildi.

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KPMG TürkiyePetrol Ve Gaz Piyasaları
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