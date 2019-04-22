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"Suudi Arabistan petrol piyasasının istikrarı için çalışacak"

- Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih: "Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına çalışan politikalarına devam edecek. İlerleyen haftalarda diğer petrol üreticileri ve tüketicilerle piyasalarda dengenin korunması için istişarede bulunacak"

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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın muhafaza edilmesi ve petrol tedarikinin sağlanması için petrol üreticisi ülkelerle istişarelerde bulunacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ABD yönetiminin, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin petrol piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına çalışan politikalarına devam edecek. İlerleyen haftalarda diğer petrol üreticileri ve tüketicilerle piyasalarda dengenin korunması için istişarede bulunacak."

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence sağladıkları kaydedilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
IranPETROLSuudi Arabistan
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