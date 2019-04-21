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Suudi Arabistan ve BAE'den Sudan'a 3 milyar dolarlık yardım

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulundu.Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Riyad ve Abu Dabi'nin sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketinin 500 milyon...

Suudi Arabistan ve BAE'den Sudan'a 3 milyar dolarlık yardım
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulundu.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Riyad ve Abu Dabi'nin sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankası'nın hesabına yatırılacağı belirtildi.

Haberde, söz konusu vade hesabının Sudan cüneyhi üzerindeki baskının hafifletilmesi için önemli olduğu kaydedildi.

Meblağın geri kalan kısmının Sudan halkının gıda, ilaç ve petrol ürünleri gibi temel ihtiyaçlarına tahsis edileceği dile getirildi.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Burhan'ın görevi devralmasının hemen akabinde Riyad ve Abu Dabi yönetimleri geçen cumartesi Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı. Burhan'ın yemin etmesinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, aynı gün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nehyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAESudanSuudi Arabistan
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