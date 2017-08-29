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"Suudi Arabistan ve Rusya petrol kısıtlamasını uzatmak için bastırıyor"

- WSJ, Rusya Enerji Bakanı Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı el-Falih'in geçen ayki görüşmelerinde üretimi kısma anlaşmasını 3 ay daha uzatılması konusunda uzlaştıklarını ve diğer ülkeleri buna ikna etmek için lobi yaptıklarını iddia etti

WASHINGTON (AA) - Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma anlaşmasını 2018 yılının Haziran ayına kadar uzatmak için diğer ülkeleri ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın "Suudi Arabistan ve Rusya petrol kısıtlamasını uzatmak için bastırıyor" başlıklı haberine göre, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, geçen ay St. Petersburg'de yaptıkları toplantıda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticiler arasındaki üretimi kısma anlaşmasının 3 ay daha uzatılmasını görüştü.

Mevcut durumda 2018 yılının Mart ayına kadar sürecek anlaşmanın 2018 yılının Haziran ayına kadar uzatılması konusunda mutabık kalan iki bakanın 24 Temmuz'daki toplantıdan bu yana diğer ülkeleri ikna etmek için lobi yaptıkları iddia edilen haberde, OPEC'ten bir yetkilinin üye ülkelerin konuyu değerlendirdiklerini teyit ettiği bildirildi.

OPEC üyeleri ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkeler, 2016 yılının Kasım ayında Viyana Anlaşması'nı imzalayarak üretime günlük 1,8 milyon varil kısıtlaması getirmişti.

İlk aşamada 2017 yılının Ocak ayından itibaren 6 ay sürdürülmesi planlanan anlaşma, daha sonra 2017 yılı Mayıs ayında yapılan toplantıda 9 ay daha uzatılmıştı.

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