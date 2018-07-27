Suudi Arabistan'da kadın sürücüler sigorta şirketlerini umutlandırdı

RİYAD (AA) - FARİS KEREM - Suudi Arabistan'da geçen ay kaldırılan kadınların trafiğe çıkma yasağı, ülkedeki sigorta şirketlerini umutlandırdı.

Kadınlara araç kullanma kısıtlamasını kaldıran Suudi Arabistan'da yüzde 45 olan sigortalı araç sayısının yeni dönemde ciddi şekilde artması bekleniyor.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA) bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Şirketleri Genel Komitesi Sözcüsü Adil el-İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların trafiğe çıkmasının sigorta şirketlerine hiç şüphesiz olumlu yansımaları olacağını söyledi.

- Yeni sürücülerin trafiğe çıkması sigorta başvurularını artıracak

Yeni sürücülerin trafiğe çıkmasının sigorta başvurularının artması anlamına geldiğini belirten İsa, araç kullanmaya başlayan kadınların sayısı konusunda henüz net bir rakam olmadığı için şimdilik yasağın kalkmasının sigorta şirketlerine getireceği kârı tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

Suudi kadınların araç kullanma hakkına kavuşmasının sektöre hiç şüphesiz olumlu yansımaları olacağını ancak bunun bir anda değil peyderpey görüleceğini dile getiren İsa, yasağın kalkmasının tam etkisini 2 veya 3 yıl sonra görebileceklerini belirtti.

- "Kadınlar daha temkinli, dolayısıyla pahalı olsa da genel trafik sigortasını tercih edecekler"

İsa, araçların sigorta primlerinin sürücünün kadın veya erkek olmasına göre değil, aracın modeli ve kaza siciline bağlı olarak belirleneceğini kaydetti.

Kadınların trafiğe çıkmasıyla birlikte araçlar için daha yüksek primlerle yaptırılan genel trafik sigortasında ciddi artış olacağını vurgulayan İsa, "Bilindiği üzere kadınlar daha temkinli bir yapıda dolayısıyla ücreti fazla olsa da genel trafik sigortasını tercih edecekler." dedi.

- Ülkede 27 araç sigortası şirketi bulunuyor

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 35 sigorta şirketinden 27'si araç sigortası hizmeti veriyor.

Ülkede 2016 yılında ödenen araç sigortası primleri 12 milyar riyale (3,2 milyar dolar) ulaşırken, 2017 yılında bu rakam 11 milyar riyale (2,9 milyar dolar) geriledi.

Bu arada geçen yıl Suudi Arabistan'da araç sahiplerine ödenen tazminatlar ise 8,3 milyar riyal (2,2 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

- Ehliyet için 120 bin kadın başvurdu

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki, araç kullanma yasağının kaldırılarak kadınların trafiğe çıktığı ilk gün olan 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, 120 bin kadının ehliyet sahibi olmak için başvuruda bulunduğunu belirtmişti.

Çok sayıda kadının da ellerindeki uluslararası ehliyetlerini değiştirmek için ilgili makamlara başvurduğunu aktaran Turki, söz konusu kadınların şu anda yeni sürücü belgelerini alabilmek için eğitim gördüğünü kaydetmişti.

Kadınlardan ehliyet alma noktasında büyük talep olduğuna işaret eden Turki, ülkede kadınlar için 4 bölgede 6 sürücü kursu açıldığını, 9 bölgede ise henüz kadınlar için sürücü kursu bulunmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanma imkânına sahip olacağı duyurulan ülkede, kadınlar kendilerine tanınan araç kullanma izninin yürürlüğe girdiği 24 Haziran'ın ilk saatlerinde hemen trafiğe çıkmaya başlamıştı.

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer birçok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz eş-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.