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Suudi Arabistan'dan deniz nakliye devi Maersk'e çalışma ruhsatı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Liman Otoritesi, dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden Maersk'e bağlı "Maersk Suudi Arabistan'a" ülkenin tüm limanlarında çalışma ruhsatı verildiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber...

Suudi Arabistan'dan deniz nakliye devi Maersk'e çalışma ruhsatı
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Liman Otoritesi, dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden Maersk'e bağlı "Maersk Suudi Arabistan'a" ülkenin tüm limanlarında çalışma ruhsatı verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Liman Otoritesi, Maersk'in yerel iştiraki Maersk Suudi Arabistan için ülkenin tüm limanlarında faaliyet gösterebilmesi için ruhsat verdi.

Açıklamada, söz konusu kararın, verimlilik, performans ve limanlarda sunulan hizmetlerin artırılmasının yanı sıra bilginin ve küresel deneyimin transferi ile bölgeye uyarlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu adımın, Suudi Arabistan'da yer alan limanlarındaki operasyonel ve lojistik işlemler için uygun ortamın sağlanmasında ve deniz taşımacılığında daha fazla küresel deniz nakliye hattının bölgeye çekilmesine yardımcı olacağı aktarıldı.



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Anahtar Kelimeler:
çalışma RuhsatıMaerskSuudi Arabistan
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