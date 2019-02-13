Suudi Arabistan'dan orkideye Sevgililer Günü talebi

YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'da orkide üretimi yapan bir firma, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Suudi Arabistan'a 200 bin orkide gönderdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi olan güle, yerli üretim olan orkide ile alternatif oluşturduklarını söyledi.

Yaklaşık 40 bin metrekarelik tesislerinde üretim yaptıklarını vurgulayan Tuğtekin, orkidede ülkenin sayılı üreticilerinden olduklarını anlattı.

Yılda 1 milyon civarında "Phalaenopsis" türü orkide üretimi yaptıklarını dile getiren Tuğtekin, önceden ithal edilen bu çiçeğin artık yerli imkanlarla üretildiğini, yıllık 2,5 milyon adet üretim hedeflediklerini vurguladı.

-"Yıllık üretimimizin yarısına yakınını Sevgiler Günü öncesinde satıyoruz"

Tuğtekin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla işlerinde hareketlilik yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda özellikle Sevgililer Günü'nde orkide çok popüler oldu. Yıllık üretimimizin yarısına yakınını Sevgiler Günü öncesinde satıyoruz. Eskisi kadar çok da pahalı değil. 25 liraya bile orkide bulunabiliyor. Uygun fiyatı bu çiçeğe olan ilgiyi artırdı. Yetiştirmesi zor bir çiçek. Bir orkidenin bu hale gelmesi yaklaşık 3 yılı buluyor. Belki bu açıdan sevgiliye hediyede farklı bir anlam taşıyor. Her açıdan değerli bir çiçek."

Tuğtekin, Sevgililer Günü öncesinde gelen taleple oluşan yoğunluğu atlattıklarını ifade ederek, "İç piyasaya haftalardır çiçek veriyoruz. Suudi Arabistan'a Sevgililer Günü öncesinde 200 bir orkide ihraç ettik. Yurt dışına açılımımız sürecek. Gelecek yıl hedefimiz Hollanda'ya orkide göndermek. Üretimimizin yüzde 40'ını farklı ülkelere ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.



