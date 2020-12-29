Suyu o yönetecek

Nestlé’nin su sektöründe 28 yıldır 30 ülkede faaliyet gösteren uzman iş birimi Nestlé Waters’da üst düzey atama gerçekleşti. Tüketicilerine geniş bir portfolyo ile güvenli doğal kaynak suyu sunan Nestlé Waters Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, Michel Beneventi oldu.

Michel Beneventi, dünyada Nestlé çatısı altında çeşitli roller üstlenmiş olup, son olarak Nestlé Waters İngiltere’nin Genel Müdürü olarak görev almıştır. Beneventi, Nestlé kariyerine 1998 yılında Finans & Kontrol – Sanpellegrino İsviçre ekibinde başlamıştır. Kariyer yolculuğunda, Nestlé Waters Avrupa’nın CFO görevini üstlenmek de dahil olmak üzere Finans & Kontrol bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Henniez Group'un Nestlé Waters İsviçre'ye entegrasyonunu yöneten ve 2008'de Ülke İş Birimi Yöneticisi olan Beneventi, 2017 yılında Nestlé Waters İngiltere Genel Müdürlüğü görevine atanmadan önce ise 2014'te Nestlé İngiliz-Hollanda Karayipleri Ülke Müdürü olarak görev almıştır. Michel Beneventi, 1 Ocak 2021 itibariyle Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye’deki görevine başlayacaktır.