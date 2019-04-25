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Swap Piyasası netleştirme uygulaması 29 Nisan'da devreye alınacak

-Takasbank: -"Swap Piyasası netleştirme uygulaması, 29 Nisan'da devreye alınacak"

Swap Piyasası netleştirme uygulaması 29 Nisan'da devreye alınacak
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Swap Piyasası netleştirme uygulamasının 29 Nisan'da devreye alınacağını bildirdi.

Takasbank açıklamasında, SWAP Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulamasının 29 Nisan 2019 tarihinde devreye alınacağı ve uygulamaya ilişkin mevzuat güncellemelerinin üyelere duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, valör 2 tarihi 29 Nisan 2019 tarihine denk gelen açık sözleşmeler ile valör 1 tarihi 29 Nisan 2019 olan sözleşmelerin netleştirileceği bildirildi.

Alacakların borç kapatma saat önceliğine göre oransal olarak dağıtılacağı aktarılan açıklamada, üyelerden aksi bir talep gelmedikçe alacakların tamamı geçtikten sonra EFT ve SWIFT transferleri gerçekleştirileceği ancak EFT kapanışı öncesi TL cinsinden alacakların tamamı geçmemiş ise geçen alacak kadar tutarın EFT ile gönderileceği kaydedildi.

Geçiş öncesi takas raporunun "SWAP Takas Raporu Eski" ekranından, geçiş sonrası takas raporunun ise "SWAP Net Takas Raporu" ekranından görüntülenebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde borç kapatma ekranına seçenek konularak TL cinsinden nakit teminat fazlası ile borç kapatılabilmesine olanak sağlanmıştır. Nakit teminat fazlası ile borç kapatmak isteyen üyelerimizin borç kapatma ekranından "Borç kapama hesabı" alanından "SWPNT" hesap tipini seçerek borç kapama yapmaları gerekmektedir. TL cinsinden teminatların nemalandırma son saati olan 15.40'dan sonra borç kapatma işlemi nakit teminat hesabından yapılamayacaktır. Uygulamalar 29 Nisan 2019 tarihinde devreye alınacaktır."


-Swap piyasası sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunuyor


2018 yılı ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaştı ve hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlandı.

Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX Swap Piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmıyor ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açmıyor. Borsamız nezdindeki Swap Piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam ediyor.

Bu nedenle yurt dışı tezgahüstü piyasadan yurt içi organize piyasaya erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacak.

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