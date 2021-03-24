Swarovski Vakfı hibe programını açıklandı

2021 Yılı’nın Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olarak ilan edilmesi ile beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri), Program’ınaTürkiye’den 'de genç yetenekler dahil edilecektir.

(18-25) yaş arasında moda, sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı, yetenekli genç yetenekler 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularınıtamamlayabilirler.

Seçilen adaylar, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için çözümler geliştirmek amacıyla tanınmış uluslararası mentor ve eğitmenler eşliğinde küresel mentorluk ve hibe programından yararlanacaktır.

Hibe alan yetenekli yaratıcı gençler fikir ve çalışmalarını her sene Eylül ayında yapılanBirleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacaktır.

Kazanan şanslı yetenekler 21 Nisan Birleşmiş Milletler Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'nde duyurulacaktır.

Swarovski Vakfı Enstitüsü kurucusu NadjaSwarovaski, “Geleceğimiz İçin Yaratıcılar programını Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi ile eğitim, yaratıcılık ve sürdürülebilir bir geleceği geliştirme misyonumuzun ile başlatmaktan büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz dedi. Sayın Swarovskiprogram hakkındaki sözlerini, yetenekli yenilikçi yeni yaklaşımları ortaya çıkarmakdolayısıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru ilerlemeyi yönlendirmek için yeni nesil yaratıcı yetenekleri gençleri güçlendirecektir diye sürdürdü.

Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi'nin İcra Direktörü Annemarie Hou, “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olan 2021'de gençlerin yaratıcılığını ve yeteneklerini artırmak için kendilerini sektöre dahil etmelerininönemini vurgulayarak Swarovski Vakfı Enstitüsü tarafından hazırlanan Geleceğimiz için Yaratıcılar Programı, SürdürülebilirKalkınma Hedefleri (SDG)'lara hizmet eden bir girişimdir” diyerek sözlerini tamamladı.