Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Bursa
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu

- TUSAŞ tarafından üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn International Airshow'da büyük ilgi gördü

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu
banner17

MANAMA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn'de düzenlenen Bahreyn International Airshow'da görücüye çıktı.

Bahreyn'in orta kesimindeki es-Sahir Hava Üssü'nde bugün kapılarını açan fuara, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, ABD, Rusya ve İtalya'dan katılım gerçekleşti.

Fuarda Türkiye'yi temsil eden, TUSAŞ'ın ürettiği ve ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri yoğun ilgi gördü.

Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Gulf Stream, Leonardo ve Rolls Royce'un da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin fuara ilgisi dikkati çekti.

Bahreyn Ulaştırma Bakanı Kemal bin Ahmed, bu yılki fuarın geçmiş yıllara göre katılımcıların çokluğu ve alanın genişliği bakımından en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Birçok sivil ve askeri heyet ile üst düzey şirket temsilcilerinin katıldığı, 120 çeşit askeri ve sivil hava aracının sergilendiği fuar cuma günü sona erecek.

- T625 Genel Maksat Helikopteri

İlk uçuşunu 6 Eylül'de saat 06.00'da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanarak üretildi.

Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BahreynBahreyn International ArishowHelikopterT625 Genel Maksat HelikopteriTUSAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1