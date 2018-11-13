Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Bursa Trabzon 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da tanıtılacak

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 14-16 Kasım'da düzenlenecek Bahreyn International Airshow'a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılmaya hazırlanıyor

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da tanıtılacak
banner17

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 14-16 Kasım'da gerçekleştirilecek Bahreyn International Airshow'a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, yarın başlayacak ve 16 Kasım'da sona erecek Bahreyn International Airshow'da, ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri ile yer alacak.

Bahreyn, taarruz helikopteri modernizasyonu ile ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı, kısa dönemde ve genel maksat helikopteri öncelikli olmak üzere platformlar bazında iş birliği imkanlarının geliştirilebileceği dost ve müttefik ülke olarak görülüyor.

Körfez bölgesinin en önemli fuarlarından biri olarak nitelendirilen Bahreyn International Airshow'a üçüncü kez katılacak TUSAŞ, Körfez bölgesindeki markalaşmasını ve etkinliğini de somutlaştırmak için önemli bir adım atacak.

Körfez ülkelerindeki kullanıcılara tanıtılacak T625 helikopteri, VIP kabin öncelikli olmak üzere farklı konfigürasyonlarla görücüye çıkartılacak.

- T625 Genel Maksat Helikopteri

İlk uçuşunu 6 Eylül saat 06.00'da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilecek.

Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn AirshowT625 HelikopteriTUSAŞTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1