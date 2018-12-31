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TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant üye iş yerleri arasında

- TAB Gıda bünyesinde bulunan Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarında da Ticket Restaurant markası geçerli oldu

TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant üye iş yerleri arasında
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İSTANBUL (AA) - Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, Ticket Restaurant üye iş yerleri arasına eklendi.
Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Edenred, yaptığı kampanya ve iş birlikleriyle Edenred'lilere hayata lezzet katan avantajlar sunuyor.
TAB Gıda bünyesinde bulunan Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarında da Ticket Restaurant markası geçerli oldu.
Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda'nın, ülke çapında 6 markada bin 200’e yakın restoranıyla Ticket Restaurant üye iş yerleri arasına eklenmesi, Edenred'in üye ağını daha da güçlendirdi.
Edenred, firma çalışanlarına yönelik kaliteli bir yaşam sunması ve hayatlarını kolaylaştırmasının yanı sıra Ticket Restaurant yemek kartı hizmeti ile firmaların zaman ve bütçelerini etkin yönetebilmeleri için de çeşitli çözümler geliştiriyor ve uyguluyor. Edenred aynı zamanda, işverenlerin seyahat, akaryakıt, araç yıkama, ödüllendirme gibi satın alımlarında maliyet kontrolü ve verimlilik konusunda da çözümler sunuyor.

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