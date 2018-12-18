TAB GIDA’YA YILIN GIDA ŞİRKETİ ÖDÜLÜ Türkiye hızlı servis restoran sektörü lideri TAB Gıda, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Gıda Şirketi” ödülüne layık görüldü. TAB Gıda adına ödülü alan Pazarlama Genel Müdürü Seçil Demiralp, “Türkiye’nin en köklü üniversitelerinin birinden bu ödülü almak bizler için onur verici. Türkiye’nin sektöründe öncü ve lider şirketiyiz. Bunu kazanmamız uzun yıllarımızı aldı. Bugün, sizlerden aldığımız bu geri bildirimler ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir” dedi.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® gibi dört global, Usta dönerci® ve Döner Stop® ile de iki ulusal olmak üzere toplam altı markayı çatısı altında toplayan TAB Gıda, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Gıda Şirketi” ödülüne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği ve Türkiye’de 30 bine yakın üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu sahiplerini bulan “Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri” Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall’da gerçekleşen ödül töreni ile sahiplerine kavuştu.

17 kategoride, toplam 13 firmanın ödül aldığı törende, “Yılın Gıda Şirketi” seçilen TAB Gıda adına ödülü TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Demiralp aldı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Seçil Demiralp, “Öncelikle bu anlamlı ödülü almış olmaktan ve Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, büyülü atmosferini siz değerli gençlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler, markalarımızın dinamizmi gereği gençlere ve ruhu genç olanlara hizmet veriyor; onların taleplerine cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bunu da çok genç bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla eğitim, işimizin hemen hemen her alanında ve en önemli parçalarından biri. Dolayısıyla bugün burada bulunmak ve “Yılın Gıda Şirketi” ödülünü almak omuzlarımızdaki sorumluluğun bir kat daha artması anlamına geliyor. Zirvede olmak güzel ama bu başarıyı sürdürebilmek çok özverili bir çalışma gerektiriyor. Bu ödüllerin hakkını verebilmek için, 25 bin kişilik dev ekibimizle Türkiye’nin 1200’ye yakın noktasında emek veriyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu ödülü, ürünlerimizi sizlerle buluşturmak adına canla başla çalışan arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

