TABA-AmCham Başkanı Akat, Beyaz Saray'da

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, TABA Amcham's Turkish American Investment Project, Türkiye ABD ticari ilişkileri çerçevesindeki görüşmeleri ve ABD'deki lobi çalışmalarını Beyaz Saray'da anlattı.

TABA-AmCham'dan yapılan açıklamada, Ali Osman Akat'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışma arkadaşı Dr. Darrell Scott ile görüştüğü ve Trump'ın partisi olan Republican National Committee'nin genel merkezinde yapılan toplantıya davet edilerek ve kürsüde konuşma yaparak proje hakkında bilgiler verdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akat, "Darrell Scott ile yaptığımız görüşmelerde projeye çok sıcak bakarak destek verdi. Projemizi Donald Trump'a, çalışma arkadaşlarına ve ailesine iletti. Kendisi önce beni parti binasına götürdü. Burada projeyi anlatma imkanı buldum ve herkes tarafından oldukça beğenildi. Ardından kendisi, konunun ciddiyetine istinaden beni Beyaz Saray'a götürdü. Beyaz Saray'da temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel asistanları ve yardımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Akat, proje ile ilgili Beyaz Saray'ın kendilerine ciddi destek vereceğini, bu durumun Amerika'ya istihdam sağlayacağını, bu yönlerinin kendileri için çok değerli olduğunu, hem Türkiye'den gidecek yatırımcıların ve Türkiye'nin hem de ABD'nin bu projeden fayda sağlayacağını gördüklerini dile getirdiklerini kaydetti.

Beyaz Saray yetkilileri olan Andrew Giuliani, Clayon T. Henson, Ronny L. Jackson, Jennifer S. Korn ve Alexandra E. Veletsis ile görüşerek olumlu geri dönüşler aldıklarını bildiren Akat, ikili görüşmelerin ardından hepsi ile tekrar bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunduklarını aktardı.

- "5-6 eyaletle daha sıcak temas halindeyiz"





Ali Osman Akat, Beyaz Saray başta olmak üzere eyaletlerle ayrı ayrı görüşmeye başladıklarını belirterek, "Şu an Kuzey Carolina, Atlanta, Meksika ve 5-6 eyaletle daha sıcak temas halindeyiz. Görüştüğümüz her eyaletin kendi kriterleri var. Teşvikler, vergiler... Biz bunları değerlendiriyoruz. Bu tür ziyaretlerimizde yeni teşvikler ve destekler de sağlayarak proje yatırımcıları için en faydalı platformu oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arası ticaret engellerini ortadan kaldıran ihracat fırsatları ve küresel yatırımı artıran dünya ticaret anlaşmalarının geçişinde önemli rol oynayan eski ABD Ticaret Bakanı Carlos M. Gutierrez ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Akat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle kendisinin bize vakit ayırması çok önemliydi. Kendisi, dünyadaki ticari ilişkiler konusunda çok önemli rol oynuyor. Kendi ticaret bakanlığı dönemindeki çevresi ve ağı önemli seviyede. Ayrıca, şu anki ABD Ticaret Bakanı'nın da yakın dostu ve kendi de Amerika'ya böyle bir yatırım gelmesine çok önem verdiğinden, bize bu konuda yanımızda ve destekçimiz olduğunu söyledi. Amerika kanunları konusunda bilmediğimiz noktalar olabilir. Carlos M. Gutierrez, kendi çevresini, gücünü, Amerika'nın şu anki Ticaret Bakanı'yla olan dostluğunu sunarak bizim ufkumuzu açacak ve destek vereceğinin sözünü verdi."

Akat, Meksika'nın milletvekillerinden Memo Rossell ile de görüştüklerini belirterek, "Kendisiyle yaptığımız toplantıda, projemizi çok beğendiğini ve hem Birleşmiş Milletler hem de şahsi nezdinde bize her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, bu projenin bir benzeri de Meksika için yapılırsa bizim her yatıracağımız 1 dolara 1 dolarlık destek vereceklerinin garantisini verdi. Yapacağımız yatırıma finansal destek de sağlayacaklarını söyledi. Bu koşullarda bizlere kapılarını açtılar ve davet ettiler." ifadelerini kullandı.

Amerikalı milyarder, Trump'ın seçim destekçisi ve yakın arkadaşı Tom Barrack ile Trump Otel'de görüşme yaptıklarını bildiren Akat, "Projeyle alakalı olarak Amerika'da bulunduğumuzu söyledim. Kendisi hem Beyaz Saray hem Donald Trump hem de Amerika'daki finansal kurumlar nezdinde bize her türlü destek vereceğini iletti. Bununla ilgili resmi temaslara kendisiyle başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



