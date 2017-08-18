TABA-AmCham'ın yeni genel başkanı Ali Osman Akat oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan İşadamları Derneği'nde (TABA-AmCham) Genel Başkanlığa Ali Osman Akat seçildi.

Dernek açıklamasına göre, TABA-AmCham'ın 31. Genel Kurul'unda Ali Osman Akat'ın başkanlığındaki liste, üyelerden "ciddi" destek alarak seçildi.

Akat'ın yanı sıra yeni yönetim kurulunda Mustafa Necati Işık, Serdar Kılıç, Gökyar Karşıt, Süleyman Sanlı, Hamit Mücellit, Hakan Orduhan, Şansal Tur, Özgür Rodoplu, Coşkun İnce, Hakan Avdan, İzzet Serhat Demir, Ali Rıza Arslan, İbrahim Uyar ve Dursun Topçu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akat, dünyada siyasi ve ekonomik alanda birçok değişim yaşandığını, her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarının firmaların da yeni stratejiler belirlemesine yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşte bu düşünceden yola çıkarak münferiden uğraşı ve mücadele yerine bilinçli, bilgili, tecrübeli ve birlikte hareket edebilme becerisine sahip olmak kaçınılmaz olmaktadır. TABA olarak biz de bunu yapabilmek düşüncesiyle göreve talip olduk. Sadece genel kurul zamanlarında bir araya gelen değil, her zaman birlikten güç doğar felsefesiyle hareket eden bir yönetim ve TABA oluşturma azminde ve kararlılığındayız.

Görevimizin ve sorumluluklarımızın farkında olarak sadece bir üye sıfatıyla desteğimizi değil sürekli birlikte çalışma yapan ve çalışmalarımızı takip edip sorgulayan, her türlü öneri ve taleplerini açıkça ortaya koyan tam bir sivil toplum oluşturmalıyız. Yeteri kadar tecrübe ve bilgiye sahip TABA üyelerimizin bu konuda daha başarılı işlere ve projeler imza atacağına olan inancımız tamdır. Türkiye ve Amerika arasında yapılacak çok işimiz var."

Açıklamada, yeni genel başkan Akat'ın vaatlerine de yer verildi.

Akat'ın vaatleri arasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amerika'daki Türk ticaret ve ekonomik girişimlerine yönelik engellerin ortadan kaldırılması, ülke aleyhindeki olumsuz lobi faaliyetlerinin etkisizleştirilmesi. Ticaretin artışı ve kolaylaştırılması için serbest bölge oluşturulması. Kongre ve Senato'da Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin arttırılması ve kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması. Amerikan Exim Bank açılışı. TABA Yatırım Ajansı oluşturulması."