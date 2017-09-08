TABA yönetimi Ekonomi Bakanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve beraberindeki yönetim kurulu, Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret etti.

TABA-AmCham'den yapılan açıklamada, Akat ve ekibi tarafından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Yardımcısı Fatih Metin'e, TABA'nın ABD ve Türkiye arasında ticaretin artırılması yönündeki mevcut durum ve çözüm önerilerini sunduğu belirtildi.

Ziyarette, 2023 hedeflerini yakalayabilmek için ABD'ye yapılacak ihracatın öneminin anlatıldığı ve ihracatın artırılmasına yönelik TABA-AmCham yönetiminin hazırladığı projelerin de detaylı olarak izah edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Akat, sundukları bütün projelerin bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir çalışma grubu ile sürekli görüşmeler yapılarak hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.