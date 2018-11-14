TABGİS'ten akaryakıtta kredi kartına farklı fiyat talebi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikasınca (TABGİS), akaryakıt bayilerinin kredi kartı kullanımından doğan yüksek komisyon maliyetlerini karşılayamaması sebebiyle, kredi kartıyla yapılan satışlarda farklı fiyatlama yapılması önerisinde bulunuldu.

TABGİS'ten yapılan açıklamada, istasyon satışlarında kredi kartı komisyon oranlarının "katlanılamaz" derecede arttığı ve bayilerin kredi kartı kullanımından doğan yüksek komisyon maliyetlerini karşılayamadığı belirtildi.

İstasyon satışları içinde kart kullanım oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 gün 24 saat hizmet veren iş yerlerimizin en yüksek gider kalemi kredi kartı komisyonları olmuştur. Kart kullanımından doğan üye iş yerlerinin ödemesi gereken takas komisyon oranları Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından belirlenmektedir. Bir yıl içinde kredi kartı takas komisyon oranları yaklaşık olarak yüzde 70 artış göstermiştir. BKM verilerine göre, akaryakıt istasyonlarında bu yılın ilk 6 aylık döneminde kredi kartıyla satış işlem tutarı yaklaşık 31 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, 26 sektör içinde kredi kartı kullanımında market ve alışveriş merkezlerinden sonra akaryakıt istasyonları 2. sırada yer almıştır. 2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl istasyonlarda ilk 6 aylık dönem için kredi kartı kullanım oranı yüzde 23,68 arttı. Kredi kartı kullanımındaki artış bu boyutlardayken bayiler yüksek komisyon maliyetini artık taşıyamaz hale gelmişlerdir."

Açıklamada, batılı ülkelerde bir tüketicinin akaryakıtı kredi kartıyla almak istediğinde nakit fiyatın üzerine yüzde 2 ile 2,8 aralığında değişen oranlarda komisyon giderini ödeyerek alışveriş yapabildiği kaydedildi.

Bazı ülkelerde nakit ödeme ve kredi kartıyla ödeme bedelinin ayrı ayrı pompa üzerinde ilan edildiği ve tüketicinin ürünü nasıl alacağına bu fiyatlara göre karar verebildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizde diğer sektörlerde nakit ve kredi kartı gibi ödeme seçeneklerine göre farklı fiyatlamaya yeterli olabilecek kar marjı mevcut iken, akaryakıt sektöründe böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, TABGİS olarak önerimiz, kredi kartıyla yapılan satışlarda farklı fiyatlamanın yapılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.