Tacikistan, Özbekistan'dan alacağı doğal gazı artıracak

TAŞKENT (AA) - Tacikistan, bu yıl Özbekistan'dan ithal edeceği doğal gaz miktarını yaklaşık dört kat artıracak.

"Taciktransgaz" Devlet işletmesi Genel Müdür Yardımcısı Şavkat Şaimzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Özbekistan’dan 54 milyon metreküp doğal gaz satın aldığını, bu yıl ise bu miktarın 4 kat artırılacağını belirtti.

Şaimzade, Tacikistan'ın 2019’da Özbekistan'dan yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz satın almayı planladığını ifade etti.

Bu yıl için Özbek doğal gazının alımına ilişkin taraflar arasında görüşmelerin başladığını dile getiren Şaimzade, yakın zamanda anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Tacik makamları daha önce, satın aldıkları Özbek doğal gazının bin metreküpüne 120 dolar ödendiğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki soğuk ilişkilerin ardından normalleşme döneminin başlamasıyla, 9 yıl aradan sonra geçen yıl Tacikistan, Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye, Özbekistan da Tacikistan'a doğal gaz vermeye başlamıştı.

Özbekistan’da yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, bunun önemli bir kısmı ülke içinde tüketiliyor, 10-12 milyar metreküp doğal gaz ise Çin, Rusya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor.