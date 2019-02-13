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Tacikistan'ın Afganistan'a elektrik ihracatı azaldı

- Geçen yıl Tacikistan'ın Afganistan'a sevk ettiği elektrik miktarı 384 milyon kilovatsaat azaldı

Tacikistan'ın Afganistan'a elektrik ihracatı azaldı
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TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Afganistan’a elektrik ihracatı, geçen yıl elektrik hattında meydana gelen kazadan kaynaklanan arıza nedeniyle 916 milyon kilovatsaate düştü.

Barki Tajik (Tacik Enerji) Devlet İşletmesinden yapılan açıklamada, Tacikistan'ın Afganistan'a sevk ettiği elektriğin geçen yıl 384 milyon kilovatsaat azaldığı belirtildi.

Afganistan'a yapılan elektrik ihracatındaki azalmanın iki ülkeyi birbirine bağlayan elektrik hattında meydana gelen kazadan kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl Tacikistan'ın Afganistan'a sattığı elektriğin 916 milyon kilovatsaate gerilediği ifade edildi. 2017'de bu miktarın 1,3 milyar kilovatsaat olduğu bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl Afganistan’a elektrik sevkiyatının azalmasına rağmen, Tacikistan’ın yurt dışına yaptığı toplam elektrik ihracatının 1,1 milyar kilovatsaat arttığına işaret edilerek, ihracattaki bu artışın Özbekistan'a elektrik satışının başlamasıyla ilgili olduğu ve 2018'de bu ülkeye 1,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç edildiği ifade edildi.

Tacikistan'da elektrik üretimi 2018'de yüzde 8,8 artışla 19,7 milyar kilovatsaate yükseldi. Bu miktarın 2,4 milyar kilovatsaati yurt dışına ihraç edildi. Tacikistan, komşusu Afganistan ve Özbekistan’a sattığı elektrikten geçen yıl 77 milyon dolar gelir elde etti.

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AfganistanElektrik IhracatıTacikistan
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