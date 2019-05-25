Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi tarımsal Bursa Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü enerji
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği

ANKARA (AA) -Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TAGEM Enstitüleri...

TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği
banner17

ANKARA (AA) -Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amerika’da bulunan programı çerçevesinde Florida Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ile Fakülte ve Global İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Dekanı Dr. Meredith Newman‘ın başkanlığındaki heyet üniversite kampüsünde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda üniversitenin, özellikle tarım ve tarım teknolojileri konularındaki çalışmaları hakkında bilgi alınarak, ikili iş birliği yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantının ardından Miami Gardens Mescit’te cuma namazını kılan Pakdemirli, Müslüman toplumu selamlayarak Ramazanlarını kutladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5