TAGEM'den tarımsal Ar-Ge projelerine destek

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürlüğünce, aralarında Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin de olduğu 53 kuruluşun tarımsal Ar-Ge projelerine 40 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

TAGEM'in Ar-Ge Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin sahipleriyle sözleşmeler, kurumun konferans salonunda imzalandı.

TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya, törende yaptığı konuşmada, program kapsamında seçilen projelere 40 milyon lira hibe desteği vereceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) fonları ve ülke öz kaynaklarıyla yapılanlar dahil, bin 200'den fazla Ar-Ge projeleri olduğunu belirten Kaya, özel sektörle gerçekleştirilen projelerin doğrudan doğruya soruna odaklı çözümler sunduğunu söyledi.

Kaya, "Sektörün içinden çözümler pratiğe daha hızlı aktarılıyor ve bu projeler kendi dokularımızı yenilememize imkan sağlıyor. Bu projelerle etkin bir Ar-Ge çözümü elde etmiş oluyoruz." dedi.

Kendilerine sunulan 163 projenin ilk aşamada hakemler tarafından değerlendirildiğine dikkati çeken Kaya, bunlardan seçilen 53 projenin destekleneceğini vurguladı.



Kaya, söz konusu projelere 40 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade ederek, "Bu ülke hepimizin ve ülke için harcadığımız paranın her kuruşu önemli. Bu yüzden proje sahiplerinin harcama konusunda hassas olmalarını bekliyorum ve herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Ar-Ge faaliyetlerinin uzun yıllar aldığının altını çizen Kaya, artan Türkiye nüfusunu kaliteli ve yeterli beslemek için bu çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Kaya, desteklenen 53 projenin disiplinlere göre dağılımını hakkında da bilgi vererek, gıda ve yem için 16, tarla bitkileri için 9, hayvan sağlığı için 5, makine için 5, bahçe bitkileri için 4, gübre için 4, büyükbaş için 3, bitki sağlığı için 2, küçükbaş hayvan için 2, su ürünleri için 2 ve arıcılık için 1 projenin kapsamda olduğunu kaydetti.

- GÜBRETAŞ'ın projesi de desteklenecek

Program kapsamında yapılan değerlendirme sonucu, desteklenmesine karar verilen 53 projeden biri de Gübre Fabrikaları AŞ'nin (GÜBRETAŞ) sunduğu ve bitki besleme sektöründe kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen çalışma oldu.

GÜBRETAŞ'ın "Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler İçin Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı İçin Uygun Makinelerin Geliştirilmesi Projesi", bu yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenme kararı alınan 53 proje içinde en kapsamlı ve en yüksek bütçeli proje olma özelliğine sahip bulunuyor. Projenin bir bölümü Bakanlığın Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenirken, kalanı GÜBRETAŞ tarafından finanse edilecek.



GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da söz konusu projelerin ülke tarımı için güzel sonuçlar vereceğine inandığını belirterek, ülkenin gübre konusunda yurt dışına bağımlılığını azaltmak amacıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.



Bakanlığın özel sektör ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerine verdiği desteği çok önemli bulduğunu vurgulayan Yumaklı, bu sayede özel sektörün Ar-Ge altyapısını güçlendirerek, onların rekabet gücüne katkı sağlanacağını bildirdi.



Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını azaltmayı hedefleyen bu projemizle bir yandan iklim değişikliği kaynaklı kuraklık riskine karşı yeni bir yöntem geliştirerek tarımda söz konusu kayıpları azaltırken, diğer yandan yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağız."



Projeyi, "Türkiye'deki bitki besleme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bir adım" olarak gördüklerine işaret eden Yumaklı, bu kapsamda elde edilen veriler ve yapılan denemelerden hareketle GÜBRETAŞ tarafından İzmir'de yapılacak tesis yatırımıyla yeni sıvı-toz gübrelerin üretileceğini dile getirdi.



Yumaklı, temmuz ayında proje paydaşlarının katılımıyla bir tanıtım toplantısı yapmayı planladıklarını ve gelecek dönemde sektöre önemli katkılar sağlayacak farklı Ar-Ge projelerini de hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.



