Tahin pekmezi çocuklara sevdirecek

Seyidoğlu yeni fabrikasını çocuklar için üretim üssü yapıyor. Seyidoğlu Gıda İstanbul Hadımköy’de devreye soktuğu yeni fabrikasında çocuklar için atıştırmalık ürünler üretmeye başladı. Sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa ile lisans sözleşmesi imzalayan firma, tahin pekmez karışımları ve mini helva serisi ile çocuklara sağlıklı atıştırmalıklar üretmeye öncelik verecek. Firma yeni tesisle birlikte 2021 sonuna kadar 15 milyon TL yatırım yapacak.

Seyidoğlu Gıda, ürün çeşidini artırmak ve artan talebe cevap vermek için Hadımköy’de yeni fabrikasının açılışını yaptı. Hedeflerinin geleneksel lezzetler olan, tahin, pekmez çeşitlerine ilgiyi artırmak olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, “Çocuklar ve gençlere tahin pekmez ürünlerini sevdirmek için modern ve yeni lezzetler hazırladık. Ambalajından içeriğine kadar tamamen yeni tariflerden oluşan 30 ürün çeşidinin üretimine başladık. Özellikle pandemi ile birlikte vücut direncini artıran tahin pekmez ürünlerine aşırı bir talep oluştu. Bu talebe cevap vermek adına yeni tesisimizle birlikte 15 milyon TL yatırım planladık. Akıllı fabrika konseptinde tasarlanan yeni üretim birimimizle birlikte günlük üretim kapasitemizi 20 tondan 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.