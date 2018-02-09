Tahran-Trabzon arasında direkt uçak seferi başlatılması talebi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon ile İran arasındaki ticaret ve turizm hareketinin artması için Tahran-Trabzon direkt uçak seferlerinin mutlaka başlatılması gerektiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu, Başkonsolos Kondori'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, İran'la turizm ve ticaretin gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Son iki yıldır katıldıkları Tahran'daki fuarda Trabzon'u tanıttıklarını anlatan Hacısalihoğlu, "İran'la ilişkilerin gelişmesi konusunda gelecekten ümitliyiz. Tahran-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlatılmasını, ilişkilerin istenilen düzeye ulaşması ve canlanması açısından önemli görüyoruz. Böylece iki taraf da turizm ve ticaret için daha kolay gidip gelebilir. Dolayısıyla Trabzon ile İran arasındaki ticaret ve turizm hareketinin artması için Tahran-Trabzon direkt uçak seferlerinin mutlaka başlatılması gerekiyor." dedi.

- "Direkt uçak seferleri konulması, turizm ve ticaret hareketini çok olumlu etkileyecektir"

Başkonsolos Kondori, Türkiye ile İran arasında son zamanlarda siyasette başlayan yakınlaşmanın turizm ve ticaret alanında da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'un, bölgede İranlılar tarafından tercih edilen bir şehir olduğunu ifade eden Kondori, "Zengin tarihi geçmişi, doğal güzellikleri, İran'da tanınan bir şehir olması ve havalimanı olanakları, Trabzon'u tercih edilen bir kent haline getirdi. Direkt uçak seferleri konulması, turizm ve ticaret hareketini mutlaka çok olumlu etkileyecektir." diye konuştu.

Kondori, İran'da yatırım için özellikle serbest bölgelerde devletin sağladığı çok uygun imkanlar bulunduğuna dikkati çekerek, Türk iş adamlarını yatırım için ülkesine davet etti.

TTSO Yönetim Kurulu sayman üyesi Murat İskender, bir süre önce yönetim kurulu üyesi Özcan İlarslan ile Tahran'da katıldıkları fuara ilişkin bilgi aktardı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde fuarda açtıkları standın ilgi gördüğünü anlatan İskender, şunları kaydetti:

"Geçen yıl İran'dan Türkiye'ye 2 milyona yakın turist geldi. Bölgenin bu sayıdaki payını mutlaka artırmalıyız. Tahran'daki özel acentelerle direkt uçak seferleri için görüşmeler yaptık. Bu konuya ilgi gösterdiler ve istekli olduklarını vurguladılar. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir heyet Trabzon'a gelecek. Trabzon'dan da İran'a turist gitmesi, direkt uçak seferleri başlarsa mümkün olur. İran'ın özellikle tarih ve kültür olanakları burada çok iyi anlatılmalı."

İskender, ayrıca Tahran Ticaret Odası ile yaptıkları görüşmelerde de ilişkilerin geliştirilmesi için ilerleyen günlerde protokol imzalanması kararı aldıklarını sözlerine ekledi.