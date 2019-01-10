Tahvil ihracına yoğun talep

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı için 9 Ocak'ta Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 16 Ocak 2019'ta hesaplara girecek.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,68 oldu. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai avro maliyeti yüzde 4,965 oldu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.