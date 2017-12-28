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TAI Teknopark İstanbul açıldı

- TAI tarafından, ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte uygulamalı çalışmalar yapması adına Teknopark İstanbul'un açıldığı bildirildi

TAI Teknopark İstanbul açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) tarafından, ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte uygulamalı çalışmalar yapması adına Teknopark İstanbul'un açıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TAI'nin, şirket faaliyet alanlarındaki ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte uygulamalı çalışmalar yapması adına Teknopark İstanbul'un açıldığı belirtildi.

Şirketin öncelikli projelerinin istenilen zamanda geliştirilmesi ve bitirilmesi hedeflenen merkezde, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun personelin çalışacağı kaydedilen açıklamada, merkezin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla projelere katkı sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, 2 bin 600 metrekarelik alanda faaliyete geçen Teknopark İstanbul'un açılışına, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve Teknopark İstanbul Müdürü Kemal Fidanboylu'nun katıldığı belirtildi.

Teknopark bünyesinde bulunan mühendislerle Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyetlerini artırmak isteyen TAI'nin, gerçekleştirdiği istihdamla Türkiye’nin önemli üniversitelerinden mezun kadrolarını oluşturduğu aktarılan açıklamada, Yıldız Teknik, ODTÜ, Koç, İstanbul Teknik ve Bilkent gibi üniversitelerden kadro oluşturulduğu, büyük çoğunluğunun tasarım mühendisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, mezuniyet alanları arasında uçak, uzay, malzeme, metalürji, bilgisayar, elektronik haberleşme mühendislikleri olduğu belirtildi.

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TAITeknopark İstanbul
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