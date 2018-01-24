TAI, Türkiye'yi uçuracak mühendisleri yetiştirecek

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere yeni projeler için kolları sıvayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ihtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesi için 16 üniversiteyle iş birliği yapacak.

Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya yönelik çabalara bir yenisi eklendi. TAI, daha önce çeşitli firmaların birkaç üniversiteyle sınırlı kalan iş birliklerini çok daha geniş bir boyuta taşıdı.

Son dönemde T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı, HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi başarılı projelere imza atan TAI, bir yandan bu platformları üretip farklı donanımlarla çeşitlendirmeye çalışırken, ürün portföyünü de yeni projelerle çeşitlendirecek. T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşunu bu yıl yapmayı planlayan TAI'nin elindeki işler, Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi (HÜRJET), Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı, 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2 ve uydu projeleriyle daha da artacak.

TAI'nin tüm bu projeleri başarıyla yürütmek için en büyük ihtiyacını yetişmiş iş gücü oluşturuyor. Şirket her yıl başta mühendis olmak üzere çeşitli donanımlardaki personel alımıyla kadrosunu güçlendiriyor. TAI'nin istihdam ettiği yeni bir mühendisin projelere adaptasyonu ve yararlı olabilmesi için ise yaklaşık 2 yıllık süre gerekiyor.

TAI, söz konusu ihtiyacı karşılamak ve bünyesine dahil ettiği mühendislerden en kısa sürede verim alabilmek için çareyi üniversitelere gitmekte buldu. Stajyer Mühendislik Programı ile üniversitelerin kapısını çalan TAI, mühendis eğitiminde öne çıkan 16 üniversiteyle protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Ticaret, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, TED, TOBB ETÜ, Türk Hava Kurumu, Yıldırım Beyazıt ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.

- "Mouse ile kuyu kazıyorlar"

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, imza töreninde yaptığı konuşmada, TAI'nin proje yükünün çok ağır olduğunu ancak mevcut insan kaynağına yapılacak ilavelerle bunları başarıyla sonuçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

En büyük projelerini Milli Muharip Uçak olarak gösteren Kotil, mühendislerinin adeta 'mouse' ile kuyu kazdıklarını ifade etti. Kotil, "Devlet bize 4 yıllığına 1,3 milyar dolar verdi. Tahminen bu 10 milyar dolara çıkacak bir proje. ABD'liler F35'i yaptılar, 60 milyar dolar harcadılar ve 25 yılları geçti. Bizim o kadar vaktimiz ve paramız yok." dedi.

Projenin zirve noktasında yalnızca bu proje için 3 bin mühendise ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken Kotil, dışarıda da bunun 2 katı kadar kendilerine destek veren mühendis gerektiğini belirtti. Kotil, bugünkü mühendis sayılarının ise 2 bin civarında olduğunu kaydetti.

Kotil, HÜRJET için de bin mühendis gerektiğini, önümüzdeki dönemde toplamda 5 helikopter projesi yürüteceklerini vurgulayarak, "Bu projelerimizi gerçekleştirebilmemiz için 2 bin olan mühendis sayımızı 12 bine çıkartmamız gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık 500 mühendis aldık." diye konuştu.

Bu programla bir devrim yapıldığına işaret eden Kotil, daha önceki uygulamalarda öğrencileri normal personel gibi işe aldıklarını, bu kez farklı olarak stajyer mühendislik mekanizmasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

- Geleceğin kadroları oluşturulacak

Stajyer Mühendislik Programı ile şirkete yeni kazandırılan mühendislerden çok daha hızlı verim alınması, geleceğin kadrolarının oluşturulması amaçlanıyor.

Programa, üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek.

Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az 1 tam gün TAI'de çalışacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

TAI, eğitim süresi dışında yaz aylarında da öğrencilerin programa devam etmesini, projelere doğrudan dahil olmalarını ve sahada mühendislik yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, TAI'deki çalışmaları için de ücret ödenecek.