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TAI ve THY Teknik arasında iş birliği

- TAI ve THY Teknik arasında Türkiye'de yapılan havacılık faaliyetlerini ve pazarını geliştirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı

TAI ve THY Teknik arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ (THY Teknik), Türkiye'de yapılan havacılık faaliyetlerini ve pazarını geliştirmek amacıyla iş birliğine gidecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman tarafından imzalanan protokol kapsamında, TAI'nin ana yükleniciliğini üstlendiği uçak parça imalatı, tamiri, bakım-onarım ve yenileme alanlarında THY Teknik alt yüklenici olacak.

Kotil, imzalanan iş birliğinin önemine işaret ederek, "THY Teknik gibi önemli bir teknik hizmet desteği sağlayan kurum ile Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere, havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışmak maksatlı mutabakatımız, ülkemiz havacılık sektörü adına iyi bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

Havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışarak, Ar-Ge faaliyetleri yürütecek TAI ve THY Teknik, ihtiyaçları doğrultusunda mühendisler başta olmak üzere, personelin iki şirket arasında karşılıklı değişiminin yapılması konusunda da iş birliği yapacak. TAI'nin ana yükleniciliğini üstlendiği askeri hava platformlarının, ilgili lojistik destek ve modifikasyon işlerinde THY Teknik birincil kaynak olarak kullanılacak.

Taraflar arasında, TAI'nin Milli Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere tüm özgün hava aracı üretim projelerinde THY Teknik Ar-Ge ve diğer mühendislik birimlerinin aktif rol alması hedefleniyor.

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