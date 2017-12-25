TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı - TUSAŞ/TAI Uludağ Üniversitesinde açacağı araştırma merkeziyle hem kendi bünyesine hem de sektöre yetişmiş eleman kazandıracak - UÜ Rektörü Prof. Dr. Ulcay: - "Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım" - "Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor"

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:03