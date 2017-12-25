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TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı

- TUSAŞ/TAI Uludağ Üniversitesinde açacağı araştırma merkeziyle hem kendi bünyesine hem de sektöre yetişmiş eleman kazandıracak - UÜ Rektörü Prof. Dr. Ulcay: - "Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım" - "Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor"

TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı


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Anahtar Kelimeler:
Araştırma MerkeziBursaTUSAŞ/TAIUludağ Üniversitesi (UÜ)
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