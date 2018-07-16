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TAİDER Üyeleri TİM’in Devler Listesinde

Türkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) tarafından 2017 yıl sonu verilerine göre açıklanan "İlk 1000İhracatçı Firma Araştırması"nda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyesi 26firma, 30 markası ile yer aldı. TAİDER üyesi firmaların 2017 yılı sonuitibariyle toplam ihracat hacmi 2,8 milyar USD oldu.  

TAİDER Üyeleri TİM’in Devler Listesinde

Türkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) tarafından 2017 yıl sonu verilerine göre açıklanan "İlk 1000İhracatçı Firma Araştırması"nda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyesi 26firma, 30 markası ile yer aldı. TAİDER üyesi firmaların 2017 yılı sonuitibariyle toplam ihracat hacmi 2,8 milyar USD oldu.
 
TİM tarafından bu yıl16. kez düzenlenen ve 26 sektörün tamamını kapsayan “İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması”nınsonuçlarını değerlendiren TAİDER Aileİşletmeleri Derneği Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Geçenyıla oranla TİM’in listesine giren derneğimize üye aile şirketlerimizinsayısının artmış olması bizi gururlandırdı. Listede yer alan 26 üyemizinihracat hacmi de bir önceki yıla göre %27 oranında artış göstererek 2,8 milyarUSD’a ulaştı. Aile işletmelerinin ekonomimizin bel kemiği olduğunu her zamantekrarlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda listeye daha fazla üyemizin girmesini veihracat rakamlarını daha da artırmasını umuyorum” dedi.  
 
Türkiye’deki aileişletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı vekalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında kurulan TAİDER’in bugün Türkiyegenelinde 162 aile şirketi üyesi ve toplamda 600 aile üyesi bulunuyor.
 

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