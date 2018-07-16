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Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu

- Takasbank: - "Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazanarak, altın bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuştur" - "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem, ülkemizin global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacaktır"

Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ni bugün itibarıyla müşterilerinin hizmetine sundu.

Takasbank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Takasbank tarafından yazılım ve sistem geliştirmesi yapılan ve bankaların katılımıyla işleyecek Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'nin bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Bu sistemle bankalardaki altın depo hesaplarının mobilite kazandığı, altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem, ülkemizin global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacaktır. Faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkanına kavuşmuştur. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan Altın Transfer Sistemini ülkemize armağan etmekten gurur duyduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."



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Altın EFTBankacılıkTakasbank
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