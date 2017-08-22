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Takasbank Genel Müdürü Kayacık "AA Finans Masası"na konuk olacak

- aafinans.com'dan canlı yayınlanacak toplantı yarın saat 11.00'de başlayacak

Takasbank Genel Müdürü Kayacık

İSTANBUL (AA) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Genel Müdürü Mahmut Kayacık, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminalinden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.

Mahmut Kayacık, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Kayacık'ın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıGenel MüdürüMahmut KayacıkTakasbank
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