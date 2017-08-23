Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)

İSTANBUL (AA) - Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ertesinde hızla aksiyon alarak ilişkisi olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kişi ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Güvenlik tedbirleri çerçevesinde hızlı bir aksiyon olarak olası sızma ya da veri akışlarının önüne geçmiş olduk. Genel olarak hızlı bir aksiyonla oradaki durumu stabil hale getirmiş durumdayız." dedi.

Kayacık, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

Darbe girişiminden Takasbank olarak personel tarafında kendilerinin de etkilendiğini, darbe girişiminin ardından hemen aksiyon alarak ilişkisi olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kişi ile yollarını ayırdıklarını bildiren Kayacık, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin ertesinde hemen hızlı bir aksiyon aldık. Takasbank tarafında, kritik ve önemli bilgiler için ciddi bir bilgi güvenlik altyapımız var. Dolayısıyla bunun dışarıya sızması ya da kişiler tarafından ele geçirilmesi çok da mümkün değil. Önemli güvenlik tedbirlerimiz var. O güvenlik tedbirleri çerçevesinde de hızlı bir aksiyon olarak olası sızma ya da veri akışlarının da önüne geçmiş olduk. Genel olarak hızlı bir aksiyonla, oradaki durumu stabil hale getirmiş durumdayız."

Kayacık, 15 Temmuz sonrası bir yazılım değişikliğine gidilip gidilmediği yönündeki soru üzerine, öncelikle uzaktan erişim konusunda yeniden yapılanmaya gittiklerini, bilgi güvenliği standardı çerçevesinde bütün güncellemeleri hayata geçirdiklerini, bazı yazılımları güncelleyip bazı yetkileri sınırladıklarını, etkileri tamamen ortadan kaldırdıklarını anlattı.

Personelin yüzde 40'ının IT personeli olduğunu bildiren Kayacık, hizmet verdikleri kurumların önemine işaret ederek, IT altyapısının kesintisiz, uluslararası standartlarda düzenli ve sürekli olarak çalışması gerektiğini, finansal altyapı kuruluşu olmanın getirdiği altyapıya sahip olduklarını söyledi.

Kayacık, "Takasbank'ta yapılanan ya da gizli kalmış FETÖ üyelerinin bilgileri dışarıya aktarması, yazılım konusunda illegal şeyler yapması mümkün değildir diyebiliyor muyuz?" şeklindeki soru üzerine şöyle dedi:

"Gönül rahatlığıyla buna 'mümkün değil' diyebiliriz. Özellikle kritik bilgiler, bizim de iştirakimiz olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda tutuluyor. Orada da önemli ve olağanüstü güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Biz aynı çatı altında 3 kurum olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dolayısıyla güvenlik tedbirlerinin olağanüstü derecede iyi olması gerekiyor. Dışarıya herhangi bir veri akışı ya da sızıntı olmasının önüne geçmiş durumdayız. Bunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz."





- "Şu anda günlük 5 milyar liralık bir teminat yönetimi işimiz var"





Mahmut Kayacık, Takasbank'ın finansal piyasalarda önemli bir işlev üstlendiğini, Borsa İstanbul bünyesindeki Pay Piyasası, Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'na takas hizmeti verdiklerini, ticaret borsaları için elektronik ürün senedi oluşturduklarını, saklama hizmetleri sunduklarını, Türkiye'deki BES ve diğer yatırım hizmetlerinin saklama hizmetlerinin kendilerinde olduğunu anlattı.

Kayacık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uluslararası saklama kurumlarıyla olan iş birliği çerçevesinde Türkiye'deki üyelerimize, aracı kurumlara, bankalara, yatırım fonlarına global saklama hizmeti veriyoruz. Yine ismimizdeki diğer son kısım da bankacılık... BDDK tarafından yatırım bankacılığı lisansına sahibiz. Bankacılık çerçevesinde teminat yönetimi ve risk yönetimi hizmetlerde yürütüyoruz. Özellikle Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) olmak üzere faaliyet gösterilen piyasalarda yaklaşık şu anda günlük 5 milyar liralık bir teminat yönetimi işimiz var. Şu anda üyelere ait teminatların büyüklüğü günlük 5 milyar liraya ulaştı."

Kayacık, 5 milyar liralık işlemin yaklaşık 3 milyar lirasının VİOP'taki teminatlardan, yaklaşık 1 milyar lirasının foreks denilen kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki teminatlardan, kalan kısmının ise pay piyasası ve diğer para piyasasındaki üyelerin işlem ve garanti fonlarından oluştuğunu bildirdi.







- "Finansal okuryazarlığı geliştirme noktasında her türlü projeye destek olmaya çalışıyoruz"





Takasbank Genel Müdürü Kayacık, SPK tarafından merkezi takas kuruluşu olarak ilan edildiklerini, 2013 yılında kendi işlettikleri Ödünç Pay Piyasası'nda, akabinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, Borsa İstanbul bünyesinde açılan BİAŞ Para Piyasası'nda, BİAŞ Pay Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti vermeye başladıklarını anlattı.

Merkezi karşı taraf hizmeti sayesinde takasın sağlıklı biçimde tamamlandığını belirten Kayacık, temerrüdün hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağladıklarını kaydetti.

Takasbank bünyesinde kendi işlettikleri piyasalar olduğunu aktaran Kayacık, bunların Takasbank Para Piyasası, Ödünç Pay Piyasası ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu olduğunu bildirdi.

Kayacık, finansal okuryazarlık konusunda özellikle Borsa İstanbul, SPK, Değerleme Uzmanları Birliği ile koordineli olarak üniversitelerde seminerler düzenlediklerini, bu konuda yapılan her türlü projeye hem insan kaynağı hem de maddi kaynak olarak destek verdiklerini söyledi.

(Sürecek)