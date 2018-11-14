Takasbank'a yeni hizmet izni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesi kararlaştırıldı.

TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Takasbank'ın Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesi, bankanın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylandı.

Söz konusu karar ayrıca, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına da alındı.







