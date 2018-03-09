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Takeda'dan 1 Milyon Dolar Bağış!

Takeda, Kadınlar için Asya Üniversitesi’nde Takeda Kamu Sağlığı Kürsüsü Kurulması adına 1 Milyon Dolar Bağışladı

Takeda'dan 1 Milyon Dolar Bağış!
Takeda İlaç ve Asya Üniversitesi (AUW) ortak bir açıklama yaparak Kadınlar için AUW’de ilk daimî kürsü olarak “Takeda Kamu Sağlığı Kürsüsünün” kurulduğunu duyurdu. Takeda’nın sağladığı fonla Takeda Toplum Sağlığı Kürsüsü, araştırmalarını ilerletecek ve bilim insanlarıyla toplum sağlığı konusunda işbirliği fırsatları yaratacak. Takeda Kürsüsü aynı zamanda kalkınmakta olan ülkelerde kamu sağlığını geliştirmek ve Asya ile dünyada bir sonraki neslin liderlerini eğitmek için AUW’nin güçlü yanlarını geliştirmesine olanak sağlayacak. Daimî kürsü ise Asya Üniversitesi’nin bir fakülte üyesine verebileceği en yüksek akademik ödül olarak kabul ediliyor.
Takeda Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Haruhiko Hirate konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzlerce kadına yüksek kaliteli üniversite eğitimi sağlayan Asya Üniversitesi’nde ilk daimî kürsü olarak Takeda Kamu Sağlığı Kürsüsünün kurulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu bizim global KSS stratejimizi yansıtıyor: gelişmekte olan ülkelerde sağlığın korunması, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi” dedi.

Asya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyal Bilimler Akademi Üyesi Profesör Nirmala Rao, OBE ise, “Asya Üniversitesi, kamu sağlığına ilişkin kaliteli bölgesel programları destekleyecek, araştırmaların zamanında, etkin şekilde politikalara ve pratiğe uygulanmasını desteklemek için kamu sağlığı sistemi ile resmi bağlantıları geliştirecek, kamu sağlığı araştırmalarında yenilikçi yaklaşımlar ile bilgi alışverişini teşvik edecek olan daimî Takeda Kamu Sağlığı Kürsüsü’nün kurulmasından büyük memnuniyet duymaktadır. Kürsü mevcut ve bir sonraki nesil kamu sağlığı araştırmacılarını ve pratisyen hekimlerini eğitecek ve onlara rehberlik edecektir. Takeda’nın bağışı AUW için uzun vadeli yarar sağlarken, sıra dışı akademik performansı ödüllendirerek en
yetenekli akademik kadroları üniversitemize çekecek ve orada kalmalarını sağlayacaktır” yorumunu yaptı.
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