Takıl fiyatları yükselmeye devam ediyor Ülkelerin BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi küresel piyasalardaki iyileşen arz koşullarına rağmen şeker ve tahıl fiyatlardaki artıştan dolayı Ocak ayında belirgin şekilde yükseldi.

Başak Berber yazıyor - FAO Gıda Fiyat Endeksi fırladı; son iki yılın zirvesine yaklaştı.



FAO Gıda Fiyat Endeksi Ocak ayında 173.8 puan olurken bu oran neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti. Endeks Aralık ayına göre yüzde 2.1 artarken geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre ise yüzde 16.4 yükseldi.



FAO Şeker Fiyat Endeksi’nde Brezilya, Hindistan ve Tayland’da uzayan arz kıtlığı beklentisinden dolayı yüzde 9.9 sert bir artış görüldü. FAO Tahıl Fiyat Endeksi de Aralık ayına göre yüzde 3.4 yükselerek son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Buğday, mısır ve pirinç fiyatların hepsinde artış yaşandı. Buğday’daki yükselme kötü hava koşullarının mahsülleri etkilemesinden ve ABD’de ekimlerin düşmesinden kaynaklanırken yüksek mısır fiyatları ise artan talep ve Güney Amerika’da mahsüllerle ilgili beklentilerdeki belirsizliğe bağlandı.



Tahıl stokları en yüksek seviyeye ulaşacak



FAO’nun son Tahıl Arz ve Talep Özeti’ne göre dünya tahıl stokları bu sene sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Son verilere göre tahıl stokları 681 milyon tona erişti. Bu oran Aralık ayı tahminlerinden yüzde 1,5 ve önceki sezona göre yüzde 3 artış anlamına geliyor. Dünya buğday stokları büyük ihtimalle yıllık yüzde 8.3 artışla 245 milyon tona ulaşıp yeni bir rekor kıracak. Kaba yem stoklarının da yüzde 0.7 artışla ikinci kez en yüksek seviyeye ulaşması beklenirken pirinç stoklarında ise hafif bir düşüş öngörülüyor.



FAO Rusya ve Avustralya’da beklenen fazla üretimden dolayı 2016 küresel tahıl üretimi tahminini 15 milyon ton arttırarak 2592 milyon tona revize etmişti. Dünya tahıl kullanımı ve ticaretinin de tahmin edilenden daha yüksek seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

