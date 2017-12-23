ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Telemetri (kablosuz haberleşme) ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren Mahrek Teknoloji firması, bölgelerin demografik özelliklerine, sürücü ya da personel profiline göre ölçüm ve analiz yapabilen, yüzde 100 yerli takip sistemi geliştirdi.

Türkiye'nin 68 ilinde 5 bine yakın çalışanıyla farklı sektörlerde hizmet ağı oluşturan United Group, elektronik kart imalatı ve gömülü yazılım sektöründe faaliyet gösteren ORTEM Elektronik, istatistik ve veri madenciliği alanında çalışmalar yürüten İKON Araştırma şirketlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Mahrek Teknoloji firması, Gebze'de üçlü ortaklık yapısı ve 45 çalışanıyla yüzde 100 yerli üretim yapıyor.

Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri takip sistemlerine ilişkin bilgi verdi.

Selamet, şirketin ortaklık yapısındaki kuruluşların güçlü yönlerini bir araya getirdiklerini ve sektörlerine farklı yaklaşımlar sunma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Nesnelerin interneti, savunma ve güvenlik sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirten Selamet, "Takip sistemlerinde uçtan uca hizmet veren yeni nesil bir veri yörüngesi oluşturduk. 'Mahrek' Arapça bir kelime ve 'yörünge' anlamını taşıyor. Şirketimizin adı da buradan geliyor." dedi.



- "Endüstri 4.0'ın sanayide yaratacağı dönüşüme odaklandık"

Selamet, takip sistemleri altında araç, konteyner, personel ve nesne takip sistemleri geliştirdiklerini bildirdi. Bölgelerin demografik özelliklerine, sürücü ya da personel profiline göre ölçüm ve analiz yapabilen sistemin yüzde 100 yerli olduğunu vurgulayan Selamet, araç takip sistemlerinde iddialı olduklarının altını çizdi.

Selamet, "Mahrek Teknoloji, araç takip firmaları arasında otomotiv ana sanayisiyle çalışan tek firma. Aracın beyni olarak nitelendirilen haberleşme altyapısını ürettiğimiz için, büyük veriden anlamlı görülen verileri analiz etme kabiliyetine de sahibiz." diye konuştu.

Personel görev takibi ve değerlendirme sistemlerinde de büyük veriyi kullandıklarına işaret eden Selamet, böylece müşterilerinin operasyon kabiliyetlerini iyileştirdiklerini ve verimliliği artırdıklarını söyledi.

Selamet, sistemden sağlanan çıktıların, firmaların insan kaynakları süreçlerine de altyapı oluşturduğuna dikkati çekerek, araç ve personel takip sistemlerinde "büyük veri"nin önemini şöyle anlattı:

"Örneğin birden fazla aracı olan şirketlere, bölgenin demografik özelliklerine göre filtreleme yaparak, mevcut filoda hangi bölge için en ideal aracın ne olduğunu sunabiliyoruz. Aynı zamanda sürücü profili için de yönlendirmelerde bulunuyoruz. Aslında veri madenciliğinden kastettiğimiz de bu istatistiklerin yaratılması. Bu rakamlardan elde ettiğimiz verilerle hazırladığımız raporlar, müşterilerimize verimliliklerini maksimize etmek için çok önemli bir fırsat sunuyor."

Selamet, araç, konteyner, personel ve nesne takip sistemlerinin yanı sıra savunma sanayisinden de pay almayı amaçladıklarını dile getirdi.

Şirket olarak, Endüstri 4.0'ın sanayide yaratacağı dönüşüme odaklandıklarını belirten Selamet, bu konudaki gelişmeleri yakından izlediklerini ve üretim sistemlerine entegre etmek için çalıştıklarını bildirdi.

Selamet, büyük veri ve nesnelerin internetiyle takip sistemlerine yeni bir boyut kazandırmak istediklerini vurgulayarak, gelecek yılın ikinci yarısından sonra Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmaları da hızlandıracaklarını kaydetti.