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Takograf cihazları servis hizmetlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Takograf cihazlarına yönelik servis hizmeti verecek kişilerin yetki belgesi almaları için taşımaları gereken eğitim sertifikası şartı kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında...

Takograf cihazları servis hizmetlerine düzenleme
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ANKARA (AA) - Takograf cihazlarına yönelik servis hizmeti verecek kişilerin yetki belgesi almaları için taşımaları gereken eğitim sertifikası şartı kaldırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, karayolu taşımacılığı yapılan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, kalibrasyonu gibi alanlarda hizmet veren servislere ilişkin konuları düzenliyor.

Buna göre, söz konusu servisler, takograf cihazları için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazına sahip olacak. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilecek.

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre servisler için takograf cihazlarına yönelik eğitim sonunda sertifika alınırken, değişiklikle, servis hizmeti için yetki belgesi alacak kişinin geçerli bir eğitim sertifikasına sahip olması gerekmeyecek. Serviste bulunan sorumlu ve teknik personel için eğitim sertifikası şartı da kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıTakograf
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