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Taksiciler için "standart" talebi

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz"

Taksiciler için
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ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son dönemde taksicilere yönelik artan şikayetlere dikkati çekti.

Taksicilerin hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi taksi kiralama şirketleri var. O taksileri kiraya verenler 3 günlük, 5 günlük kiralıyorlar, aynı 'rent a car' gibi çalışıyorlar. Bu araçlar kimliği belli olmayan kişilere kiralanıyor. Bunların içinde sarhoşu, uyuşturucu madde kullananı, tacizcisi, çok beyefendi olanı da var. O kiraya veren kişi bunlara çok bakmıyor. Esnaf ve sanatkara, özellikle taksicilere sıkıntı yaşatan kişiler bunlar. Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın, bu mesleği bıraksın istiyoruz."

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TaksiTürkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın
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