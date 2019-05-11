Taksit sınırlamasına rağmen parfüm ithalatı hız kesmedi

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Kozmetik ürünlere 2016 sonunda getirilen taksit sınırlamasına rağmen hız kesmeyen parfüm ithalatı, 2017 ve 2018'de toplam 90,3 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde toplam 211,6 milyon dolarlık parfüm ithalatı yapıldı.

Parfüm ithalatı 2014'te 40,6 milyon dolar, 2015'te 40,3 milyon dolar ve 2016'da 40,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kozmetik ürünlerin kredi kartıyla gerçekleştirilen alımlarına 2016 sonunda getirdiği sınırlamaya rağmen, 2017'de parfüm ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 12,45 artarak 45,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl da 44,9 milyon dolarlık parfüm ithal edilirken, böylece kozmetik ürünlerin taksitli satılmadığı 2017 ve 2018'de toplam 90,3 milyon dolarlık parfüm ithalatı gerçekleştirilmiş oldu.

- Diğer kozmetik ürünler

Aynı dönemde, makyaj, cilt ve saç bakım ürünleriyle deodorant ve parfümlerin aralarında bulunduğu toplam kozmetik ithalatı için de 3,1 milyar harcandı.

Kozmetik ithalatı için harcanan tutarın yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2014'te 628,1 milyon dolar, 2015'te 577 milyon dolar, 2016'da 593,4 milyon dolar ithalat yapıldığı kayıtlara geçti.

Kozmetik ürünlerin taksitsiz satıldığı 2017'de 661,5 milyon dolar ve geçen yıl 614 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

BDDK'nin banka ve kredi kartları hakkında Eylül 2016'da yürürlüğe giren değişikliğiyle kozmetik ürün alımlarında 9 olan taksit sayısı sıfıra düşürülmüştü.