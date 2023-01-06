Talep arttı, 2 alan da yetmedi, fuar çadırlara taştı!

25 milyar dolarlık üretim kapasitesi dünyanın ilk 5 ihracatçısı konumuna gelmeyi hedefleyen Türk mobilya sektörü MOSFED çatısı altında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. 200 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık bir rakama ulaşacak olan sektör, bugünlerde dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından birine hazırlanıyor. MOSFED önderliğinde 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) IIFF 2023 - Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda bir araya gelecek olan dünya mobilya sektörü, 28 salonda 3.000’in üzerinde markanın sergileyeceği birbirinden özel ürünler için gün sayıyor. 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bin sektör profesyonelinin bir araya geleceği fuara, yerli ve yabancı 1.000’in üzerinde firma katılacak.

Her konuda yeniliklerin peşinde koşan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye mobilya sektörünü dünya markası haline getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde “Mobilya Sektöründe Yeni Arayışlar” konu başlıklı online toplantı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü YAPDER Başkanı, Gazeteci - Yazar Celal Toprak’ın gerçekleştirdiği online buluşmada, İstanbul Mobilya Fuarı ve Online Ticaret ve tasarım konuşuldu.

“Heartmade Furniture ile Tükk mobilyasına dijital bir bakış açısı getirdi”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının gelişimini desteklemek için sürdürülebilir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Ahmet Güleç, “Sektörü dünya ile buluşturmak için dijital bir bakış açısı geliştirilerek 'Heartmade Furniture' dijital platformunu kurarak, Türk mobilyasını dünya ile buluşturmak için dijital bir bakış açısı geliştirdik. Heartmade Furniture, Türkiye’de sektörümüzde imalat- ihracat yapan paydaşlarımızın ve bütün firmalarımızın dünyaya açılmasını sağlayacak bir projeye dönüştü. Dolayısıyla Türk mobilya kültürünün entelektüel yapısını oluşturacak bir projeyi hayata geçirmiş olduk” dedi. İlk kez 2022 yılında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen fuara ilişkin bilgi veren Ahmet Güleç, “Yoğun ilgiden dolayı mevcut fuar alanlarına eklemeler yapılarak çadırlar kuruyoruz. Bu sayede kendi rekorumuzu kırarak 120.000 m2 alanın üzerine çıkardık” dedi. Dünya mobilya sektörünü İstanbul’da buluşturacaklarını söyleyen Ahmet Güleç, ilk hedeflerinin 2030 yılında dünya ticaretinde yüzde 30 pay almak olduğunu belirtti.

Yeni bir fuar alanı geliyor

Fuar ile ilgili müjdeli haberi paylaşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Gürcan, İstanbul Fuar Merkezi’ de alanların genişletileceğini ve İstanbul Havalimanı yakınlarına yeni bir fuar alanı yapılacağını söyledi. Bununla ilgili İstanbul Ticaret Odası’nın da ciddi çalışmaları olduğunu bildirdi.

“Fuar için ciddi tanıtımlar yapıyoruz”

İstanbul Mobilya Fuarı’nın Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük fuarı olduğunu ifade eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Ata, “Turizm Bakanı ile bir araya geldik ve mobilya fuarımızı gündeme getirdik. İstanbul Mobilya Fuar’ı için Ticaret Bakanlığı, İhracatçılar Birliği ve kendi bütçemizle ciddi tanıtımlar yapıyoruz. Dolayısı ile yurt dışından binlerce insanı ülkemize getiriyoruz. Bu da ülkemizin turizmine ciddi katkı sağlıyor. Bu fuarda Turizm Bakanlığı ile iş birliğinde çalışmamız lazım. İlerleyen günlerde Turizm Bakanlığı ile tekrar bir araya geleceğiz” dedi.

“Sektörde tasarım ön planda”

Tasarımın çok önemli olduğunu söyleyen Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, “Mobilya sektörü tasarımın daha ön planda olduğunun farkında. Sektörün hedefi teknoloji, tasarım ve pazarlama uçlarını birleştirerek en üst düzeyde dijital bir pazar niteliği olmalı. Bu süreci MOSFED çok iyi yönetiyor” dedi.