Tam 116 basamak yukarı çıktı

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması sonuçlarına göre 116 basamak yukarı çıktı. İSO Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunun açıklandığı rapor bu yıl, pandemi koşullarına rağmen geçtiğimiz senelere göre çok daha erken bir tarihte paylaşıldı. İlk 500’e giren sanayi kuruluşları arasında yerini alan Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun yükselen ivmesi, fırsata çevirdiği zorlu dönemi başarıyla tamamlamış olduğunun haklı kanıtı oldu.

2020 yılını %60 büyümeyle kapatan Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, 2020 yılında uygulamaya koyduğu yeni mağazacılık hizmetleriyle hız kesmeden yoluna devam etti. 2021 yılı İSO araştırma sonuçları için, hedeflerinin ilk 250 içinde, Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 2023’de ise ilk 100 arasında yer almak olduğunu söyleyen Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, 2021 yılında da mobilya grubunda yeni yatırımların yapılacağının bilgisini verdi. Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, teknoloji ve bayii - mağaza yatırımlarını da değerlendirerek, 2021 yılında, 50 milyon TL yatırım harcaması yapmayı hedefliyor. Ciro hedefini 1,6 Milyar TL olarak açıklayan grup, 2021 yılında yeni yatırımlara hız kesmeden devam edecek.