Tam 190 ülkeye ihracat yaptılar

Ege İhracatçı Birlikleri, Mart ayında yüzde 18 artışla 1 milyar 286 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. 2021’in ilk çeyreğinde Ocak-Mart döneminde yüzde 8,5 yükselişle 3 milyar 515 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 278 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’in 2021’in ilk çeyreğinde 190 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 105 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi.

“Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2021’in ilk üç ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 681 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2021’in ilk çeyreğinde 18 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 48, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 55 olarak kayıtlara geçti. Eurostat’ın verilerine göre 2019 sonu itibarıyla AB ülkelerinin en fazla doğrudan yatırım yaptığı 10 ülke arasında ilk sıralarda yüzde 24 ile ABD, yüzde 21 ile Birleşik Krallık, yüzde 11 ile İsviçre, yüzde 4 ile Kanada ve Çin yer alıyor. Türkiye’nin bu kadar potansiyelle, coğrafi avantajla AB'den daha fazla doğrudan yatırım çekmesi gerekiyor. AB Yeşil Mutabakatı ile sanayinin yeşil dönüşümü ve yaratılacak yeni rekabet gücü paralelinde artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz. Paydaş temelli yeni nesil bir ekonominin içinde Birleşik Krallık ile yaptığımız gibi AB ile de artık ilişkilerimizde bir zemin değişikliğine gidilmesi şart.”

Asya’nın küresel sanayi üretiminde payının giderek yükseldiğine değinen Jak Eskinazi, 2021’in ilk üç ayında EİB’in ihracatının, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması RCEP’e imza atan 15 Asya-Pasifik ülkesinden ASEAN’a üye Kamboçya’ya yüzde 370, Malezya’ya yüzde 51, Singapur’a yüzde 1,3, Tayland’a yüzde 34 ve Vietnam’a yüzde 101 artış ile birliğin diyalog ortaklarından Çin’e yüzde 1, Japonya’ya yüzde 3, Güney Kore’ye yüzde 87 ve Yeni Zelanda’ya yüzde 12 artış gösterdiği bilgisini de verdi.

Eskinazi, “2021 yılının ilk üç ayında ülke gruplarına göre ihracatımızda dikkat çeken artışlar yaşandı. Amerika ülkelerine yüzde 23 artışla 393 milyon dolarlık, Ortadoğu ülkelerine 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Diğer Avrupa ülkelerine ise ihracatımız yüzde 8 artışla 251 milyon dolara, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 16 artışla 265 milyon dolara, Afrika ülkelerine 235 milyon dolara, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 20’lik artışla 191 milyon dolara, Serbest Bölgelere yüzde 26’lık artışla 75 milyon dolara ulaştı. Türk Cumhuriyetlerine ihracatımız ise 46 milyon dolarla geçen senenin aynı döneminin ihracat seviyesini korudu.” diye konuştu.

2021’in ilk çeyreğinde Almanya’nın EİB’in ihracatında yüzde 10 artışla 412 milyon dolarla birinci sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Eskinazi, “ABD yüzde 22’lik artışla 279 milyon dolarla ikinci sırada, Birleşik Krallık ise yüzde 11 yükselişle 211 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ticaret ortağımız arasında yer alıyor. İtalya’ya yüzde 5 artışla 205 milyon dolar, İspanya’ya yüzde 23 artışla 199 milyon dolar, Hollanda’ya yüzde 1 artışla 157 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 23 artışla 166 milyon dolar, İsrail’e yüzde 9 artışla 95 milyon dolar, Belçika’ya yüzde 21 artışla 90 milyon dolar, Rusya’ya yüzde 19 artışla 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

EİB verilerine göre; Uganda yüzde 1866, Turks ve Caicos Adaları yüzde 462, Arjantin yüzde 441, Sierra Leone yüzde 383, Zimbabve yüzde 336, Maldiv Adaları yüzde 337, Honduras yüzde 377, Kamboçya yüzde 370, Jamaika yüzde 189, Pakistan yüzde 183, Haiti yüzde 166, İrlanda yüzde 165, Mayotte yüzde 153, Bahamalar yüzde 126, Zambia yüzde 112, Nikaragua yüzde 108, Vietnam yüzde 100, Gürcistan ve Ekvator Ginesi yüzde 97, Bangladeş ve Ruanda yüzde 92 ile en fazla ihracat artışı yaşanan 20 ülke arasında.