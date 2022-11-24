Tam 52 ülkeye karbon emisyon ölçüm teknolojisi ihraç ediyor

Günümüzde iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle başa çıkmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve makro ekonomik riskleri en aza indirmek için tüm dünyada çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Kuzey ülkelerinin, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak için hayata geçirdiği Nordic Talks etkinliği de yer alıyor. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret ve Yatırım Ataşeliği’nin ev sahipliğinde Pioneering Green Transition in Turkey/Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner’ başlığıyla yapılan etkinlikte Systemair’in imza attığı Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) isimli yeşil dönüşüm projesi de yer aldı. Sürdürülebilirliği bir hedeften öte tüm süreçleri domine eden temel bir güç olarak gören Systemair Türkiye, Yaşam Döngüsü Analizi’ni uygulayan ilk iklimlendirme şirketi olmasının yanı sıra bu teknolojiyi Türkiye’den 52 ülkeye ihraç etmesi ile de öne çıkıyor.

İklimlendirme devi Systemair, Pioneering Green Transition in Turkey/Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner başlığıyla, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen Nordic Talks etkinliğine katıldı. Türkiye ve İsveç arasında yeşil dönüşüm alanındaki potansiyel iş birliklerinin değerlendirildiği etkinlikte Systemair’in, Türkiye’deki yeşil dönüşüme katkı sunan çalışmaları paylaşıldı.

İsveç öncülüğünde Türkiye’de yeşil dönüşüme katkı sunuyor

Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, sürdürülebilirlik performansı açısından uzun bir geçmişe sahip olan İsveç’in küresel yeşil dönüşüme liderlik ettiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi; “Bu noktada İsveç’in öncülüğünde yapılacak çalışmaları önemsiyor ve iş birliği içinde olmayı sürdürmek istiyoruz. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret ve Yatırım Ataşeliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner etkinliğinde geliştirdiğimiz projenin örnek projeler arasında yer alması ise bizi ayrıca gururlandırdı. Etkinlikte örnek olay olarak sunulan Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment-LCA) projemiz hakkında da kısaca bilgi vermek isterim. Projemiz sayesinde ürünlerimizin kullanım süresi boyunca yarattığı etkiyi Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) yöntemiyle belirliyoruz. Böylece ürünlerin çevresel etki düzeylerini analiz ederek daha sürdürülebilir adımlar atabiliyoruz. Projemiz sayesinde operasyon, lojistik ve ham madde tedariği gibi aşamalardan hangisinin en fazla çevresel etkiye neden olduğunu belirleyebiliyoruz. Üstelik bu çalışma, üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde eko-tasarımı destekleyecek veriler sağlayarak dönüşüm süreçlerinde daha çevreci çözümlere olanak tanıyor. Edinilen LCA hesaplama yeterliliği sayesinde 40’tan fazla ham madde ve bileşenin emisyon değerlerini veri tabanına ekledik. LCA projesinin bizim için en değerli yanı ise Systemair Türkiye olarak bu mühendisliği Systemair'in faaliyet gösterdiği 52 ülkeye ihraç ediyor olmamız. Bu anlamda çalışmamızın hem sektörümüze farklı bir bakış açısı getireceğine hem de Türkiye'nin ihracattaki stratejik rolünü güçlendireceğine inanıyoruz.”

Systemair ve Systemair Türkiye Hakkında:

Gerald Engström tarafından 1974 yılında İsveç’te kurulan global iklimlendirme devi Systemair, dünya çapında başta klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri alanında üretim yapıyor. Systemair; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu, Asya ve Güney Afrika olmak üzere toplam 54 ülkede faaliyet gösteriyor, 29 fabrikasında üretim yapıyor ve toplam 6 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Global iklimlendirme devi Systemair, ismini faaliyet alanı olan Havalandırma, Soğutma ve Klima kelimelerinden alan Türk firma HSK’nın yüzde 90 hissesini 2012 yılında satın aldı. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan Systemair Türkiye’nin ürün gamında; klima santralleri, fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri yer alıyor. Systemair’ın, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılında yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde kurduğu fabrikası, Türkiye’nin “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası unvanına sahip. Temel misyonu “mekânların iç hava kalitesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak” olan Systemair Türkiye, bu hizmeti sunduğu tüm cihazlarını Dilovası’ndaki fabrikasında üretiyor. Türkiye’de klima santralleri sektöründe yaklaşık son 10 yıldır pazar lideri olan Systemair, yeni fabrikasıyla yılda 4 bin 500 adet klima santrali üretebilecek kapasiteye sahip. Otomasyonlu klima santralleri alanında da Türkiye pazar lideri olan Systemair, Türkiye’de bu hizmeti fabrika çıkışı olarak sağlayabilen sayılı firmalardan biri. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair Türkiye, aynı zamanda şirketin global arenada 9 teknik merkezinden biri olarak yeniliklere öncülük ediyor. Systemair, son olarak Avrupa’nın en son teknolojiye sahip Veri Merkezi Test Laboratuvarı 365 Performance Center’ı Türkiye’de açtı. Systemair’ın Dilovası’ndaki fabrikası içinde hayata geçirdiği bu merkez, Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi test laboratuvarı konumunda.